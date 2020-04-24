路易王子兩歲生日 凱特操刀生活照曝光

英國皇位第二繼承人威廉王子和夫人凱特周三於社交媒體上發佈，幼子路易王子（Prince Louis）五幅新照片，以慶祝路易兩歲生日。



根據肯辛頓宮皇室推特帳號發帖，分享路易王子的手工作品及其近照。發文指「路易二歲生日前分享一下路易王子的手工作品！」照片可見路易穿着格仔恤衫，雙手塗滿五顏六色的顏料，對着鏡頭笑，只見他明眸皓齒，十分趣致可愛。



其中一幅照片，見到他舉起兩隻手掌對着鏡頭，另一幅則是他把其中一隻手掌的顏料，印在一張紙上。文中更表示這些照片都是由凱特在四月拍攝的。



據了解，路易王子是英國皇位第五繼承人。他尚有一哥哥喬治王子六歲，及一姊姊夏洛特公主四歲。



