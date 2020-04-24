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美偵察機連續三天現身南韓上空

2020-04-24 列印
　　近日北韓最高領導人金正恩的健康情況受各界關注，而韓聯社昨日報道指，美軍RC-135W「鉚接」偵察機昨日再次飛臨南韓上空。據報已是一連三日在該區執飛，分析認為，這有可能是想捕捉朝鮮的動靜。日前美軍參謀長聯席會議副主席海滕就指，金正恩仍完全掌控核武和軍事力量。南韓總統府早前有高官指相信金正恩目前與親信在地方城市逗留。

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