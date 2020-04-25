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秘魯動物園「零收入」 僅餘兩周飼料

2020-04-25 列印
秘魯動物園「零收入」 僅餘兩周飼料
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　　新冠肺炎疫情影響的不止有人類，還有因全球經濟停擺而令很多動物保護機構亦出現斷糧的威脅。秘魯「亞馬遜庇護所」（Amazon Shelter）動物園，因政府實施隔離措施，變相「零收入」，園方指，餘下的飼料只夠餵飼這些動物約兩星期，坦言憂慮牠們之後的命運。

　　現年六十三歲的「亞馬遜庇護所」創辦人薩利納斯（Magali Salinas）為維持這間動物園，先後向五間銀行借款，欠下巨債未還。她呼籲政府不要忘記那些野生動物，冀提供協助，拯救牠們，否則牠只有餓死或被殺。目前庇護所飼養了數十隻吼猴、金剛鸚鵡和樹懶。

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