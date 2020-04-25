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澳童因同「新冠」撞名受欺凌 暖男湯漢斯贈打字機鼓勵

2020-04-25 列印
　　冠狀病毒引起不同的歧視，不過，近日在澳洲就有一名叫科羅納（Corona）的八歲男童，因為名字和冠狀病毒（Coronavirus）類似而遭到欺凌。他寫信告訴為「胡迪」配音的美國影星湯漢斯有關自身遭遇。沒想到湯漢斯親自打了一封回信，並寄送一台Corona牌古董打字機給他，作為鼓勵。

　　根據澳洲第七頻道（Channel 7）報道，科羅納在信中先問候湯漢斯和妻子染上冠狀病毒的情況，然後再提及學校的人叫他冠狀病毒，令他感到非常傷心及憤怒。為此，湯漢斯特地用Corona牌古董打字機打回信，表示他的信讓他與妻子感到窩心。他又讚賞他的名Corona就像是太陽四周的日冕，有如一頂皇冠。

　　湯漢斯還在結尾時引用「胡迪」的話寫道：「附註，你已成為我的朋友。」更將與科羅納同名的Corona牌古董打字機送給對方。暖心舉動令科羅納的媽媽大讚：「荷里活的明星都這樣暖心嗎？」

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