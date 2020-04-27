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澳洲拒買華口罩 以酒精向台換原料

2020-04-27 列印
　　新冠肺炎持續，口罩成民眾必需品，中國將自產的口罩多次售賣出國外，卻屢次被質疑質素出現問題。澳洲媒體上周六報道指，澳洲政府近日拒絕以高出市價購買來自湖北武漢的「沒有下單」的口罩，反而轉向台灣，將以一百萬公升用作生產酒精搓手液的酒精，交換三噸口罩原材料。

　　報道引述澳洲衞生部長亨特指，當地四月曾有一批共重九十噸、來自武漢市的口罩，在政府未下定單的情況下運抵澳洲。亨特指代理該批口罩的公司及後主動聯絡澳洲政府，並以高出市價的價錢推銷，但政府最終拒絕購買。

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