西班牙擬放寬居家令准民眾出門散步運動

早前臨危受命來港客串的法國騎師賀銘年（Antoine Hamelin）在短時間內已交出耀眼的成績，首次在沙田馬場上陣即憑「好友利」及「大勇士」起孖，之後又先後勝出「長友之星」、「公証福將」及「奮鬥同心」等駒，深受練馬師及馬主歡迎。 其實作為海外騎師，要在香港發展並取得成功，極度講求運氣。由於疫情，加上利敬國又被馬會牌照委員會撤銷他原有的馬會騎師牌照，令可供運用的騎師數目變得更少，這對於賀銘年卻是一個大好機會。始終馬圈只得一個莫雷拉及潘頓，而每場賽事卻至少有十二匹馬，二人的座騎不一定可以場場獲勝，只要馬匹實力夠強，其他騎師也有機會建功。賀銘年騎功夠硬淨，即使英語不太靈光，但他...

2020-04-27