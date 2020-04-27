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西班牙擬放寬居家令准民眾出門散步運動

2020-04-27 列印
　　歐洲的疫情趨緩和。西班牙首相桑切斯表示，若疫情持續放緩，將放寬准許民眾出門散步及做運動。

　　西班牙自從上月實施嚴格居家令後，每日感染率由兩成大幅下降至不足百分之二。由星期日起，容許十四歲以下兒童在成人陪同下，在居所一公里範圍內散步一小時。期間不能進入遊樂場，而且要與其他人保持至少兩米距離。

　　桑切斯發表電視講話指，如果疫情持續放緩，可望放寬持續六星期的居家令，民眾在下月二日開始，獲准到戶外做運動或散步。

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