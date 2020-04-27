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葡國市政職員變身「英雄」「掃街」服務群眾

2020-04-27 列印
　　世界各地都受新冠肺炎影響停工停課，但仍然有人要上班謹守崗位。近日葡萄牙就出現一群「超級英雄」去服務大眾。據報，這批「超級英雄」都是葡萄牙首都里斯本的市政職員，為了提振士氣，大家就一起化身「超級英雄」。

　　因此，首都里斯本的民眾就可以看到蝙蝠俠去「掃街」、大肚腩的鋼鐵人於街上噴消毒劑、雷神去錘地磚、閃電俠去分派食物至未能外出的長者家中，有幸至市政府還可以看到小丑女在打字和接電話的奇景。據了解，葡萄牙自上月十八日實施「居家令」後，這六十四名市政職員一直都輪流上班，以維持最低限度的市政服務。

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