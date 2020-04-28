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空巴醞釀更大規模裁員

2020-04-28 列印
　　繼美國波音公司上周宣佈大裁員後，歐洲最大飛機製造廠空中巴士集團（Airbus）管理層也向旗下十三萬五千名員工人發出警告，要他們為下一輪更大規模的裁員行動作好準備。管理層指出，如果不即時採取行動，該集團可能無法生存下去。

　　空中巴士集團行政總裁福里去信員工，在信中說，集團以史無前例的速度「失血」，流失大量現金。而近期的生產比率又下降了三分之一或以上，情況可能要持續兩至三個月。管理層將會繼續進行監察和檢討，又指現時難以判斷市場復甦的步伐，但未來航空業只會更加脆弱。

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