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火星太陽能直升機 印女生取名「獨創號」

2020-05-02 列印
　　美國太空總署採納亞拉巴馬州一名印度裔女中學生的建議，把今年夏天發射及部署入火星的太陽能直升機命名為「獨創號」（Ingenuity）。

　　太空總署從全國各地學生提交的二萬八千多個建議的名字中，選中了亞拉巴馬州塔斯卡盧薩縣高中女學生魯帕妮（Vaneeza Rupani，上圖）所提議的「獨創號」。魯帕妮在提交的命名文章中寫：「憑着獨創性和智慧，人類努力克服星際旅行的挑戰，讓我們所有人都可以體驗探索太空的神奇。獨創性可以讓人完成奇妙的事，讓我們擴闊視野到太空邊陲。」

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