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英國封城後 虐畜案暴增

2020-05-04 列印
　　英國的新冠肺炎疫情持續，已封城五周，不料竟然出現動物被虐事件暴增的情況。繼上月中在南約克郡的殘忍烤貓事件後，上周伯克郡亦發生了一宗天鵝遇襲事件，一群天鵝被人用氣槍襲擊。四隻受傷，一隻死亡，目前受傷天鵝已取出子彈並正在療養中。

　　據英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指出，其中一隻被氣槍打中的天鵝，當時正在巢裏孵蛋，但就突然被人襲擊，可以看見臉上留有深深的彈孔，頸和後背羽毛上血跡斑斑。

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