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村民欣喜重享悠閒寧靜 白川鄉合掌村疫下封村

2020-05-04 列印
        日本黃金周長假直至周三才完結，日本為免民眾因國內的遊客觀光而導致疫情進一步擴散。多地景點相繼宣佈封閉，包括鳥取砂丘，各地觀光景點和遊樂設施。而白川鄉的合掌村同樣宣佈封村，不過，反而重享二十五年來難得的寧靜。

　　根據白川村公所官網公佈，為防止疫情擴散，白川村於五月二日至六日決定暫時封村。白川鄉內商店全數停業，往來白川縣的巴士亦暫時停駛。日媒報道指，不少市民開車來到合掌村才驚悉已封村，因而失望而回。市民又指，「完全不知道合掌村已封閉」。但在合掌村出生長大的村民指，封村後的合掌村讓他懷念昔日悠閒境況。

　　白川鄉在一九九五年被列入世界文化遺產，每年接待上萬遊客前往觀光或入住合掌村體驗當地生活。
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