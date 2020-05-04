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旅居荷蘭大熊貓「武雯」誕B 四年後送返中國

2020-05-04 列印
　　位於荷蘭雷嫩市的歐維漢茲動物園周六宣佈，在科研合作計劃下旅居荷蘭的大熊貓「武雯」於當地時間周五下午順利產下一隻熊貓BB。據動物園聲明，將會在確定了熊貓BB的性別後，才為牠命名。而這隻熊貓BB亦是荷蘭首隻出生的大熊貓。

　　據園方表示，目前「武雯」和幼崽的狀況良好，而動物園護理員正通過攝像機密切關注這隻幼崽的發育成長（圖）。新華社引述歐維漢茲動物園負責人指，這是期望已久的好消息。園方的專家和護理員努力為這對大熊貓自然交配產仔創造了良好條件。而按照合作協議，熊貓BB是歸中國所有，只會在荷蘭居住四年就送返中國。
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