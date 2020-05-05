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英研「重複使用防護衣」 可熱水清洗100次

2020-05-05 列印
　　為滿足臨牀對可重複使用醫用防護衣的需求，英國時裝公司David Nieper研發出可以水洗、重複使用的防護衣，公司稱防護衣在攝氏七十三度的熱水清洗，就能消毒殺菌，即使洗滌一百次也符合歐洲標準，依舊保持無菌和防水狀態。首批一千件防護衣即將出貨送到當地醫院。

　　另外，英國品牌Mulberry早先調整皮具生產線，改為製造可重複使用的個人防護衣，予 University Hospitals Bristol及Weston NHS Foundation Trust 前線醫護使用，首批防護裝備已交貨，預計未來數周可再生產八千件以上。

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