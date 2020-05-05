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委國殺八僱傭兵粉碎政變 聲稱哥倫比亞幕後策劃

2020-05-05 列印
　　委內瑞拉政府稱，一批來自哥倫比亞的僱傭兵周日黎明前乘坐快艇入侵國境，密謀發動政變，意圖推翻總統馬杜羅。委國軍方成功粉碎陰謀，擊斃八人，另外拘捕兩人。委國當局指哥倫比亞及美國合謀發動今次襲擊，但兩國都否認與事件有關。當局指兩名被捕人士，其中一人是美國毒品管制局特工，並檢獲一批秘密文件、大口徑武器、衛星電話、一些制服及有美國國旗的頭盔。

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