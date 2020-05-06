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多國承諾捐620億抗疫中方陸續捐款給世衛

2020-05-06 列印
■中國企業累積對外提供二百四十億個口罩。新華社
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　　歐盟周一為研發新冠肺炎疫苗舉行視像會議，約四十個國家及機構參加，結果獲三十多國和國際組織承諾捐出逾八十億美元（約六百二十億港元）協助疫苗研發工作，並資助診斷及治療新冠肺炎。

  中國駐歐盟大使張明與會時表示，中國過去兩個月中國企業已累積對外提供二百四十億個口罩，並分享防疫經驗。目前籌得的款項中，將撥出四十四億美元（約三百四十億港元）資助疫苗研發，二十億美元（約一百五十五億港元）研究治療方法，另外十六億美元（約一百二十四億港元）則用來資助生產檢測試劑。

　　中國駐歐盟大使張明表示，中方已陸續捐款給世衛組織，又提及過去兩個月中國企業累積對外提供二百四十億個口罩、逾一億套防護服及四萬多部呼吸機。同時中方將暫緩七十七個國家本月起至年底的債務本息，以減經濟壓力。

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