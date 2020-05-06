  • 2020年5月6日 星期三
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎口罩限聚令復課鸚鵡

日報新聞 > 國際

靖國神社公廁 現「殺光武漢人」塗鴉

2020-05-06 列印
　　日本周一發生一宗罕見的公物塗鴉事件。據日媒報道指，位於東京千代田區的靖國神社的公廁內遭人寫上：「要把武漢人全殺光」的塗鴉，目前日本警視廳正循涉及破壞公物的方向展開調查。麴町警署指出，周一下午五時左右，有人在男廁發現內有兩處牆面遭人塗鴉，用黑色簽字筆寫着要殺所有武漢人，因此立即通知神社，再由神社出面報警。麴町警署警員會翻查附近的閉路電視以鎖定疑犯身份，並循破壞公物的嫌疑展開調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd