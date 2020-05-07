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﻿特朗普改口：病毒非來自武漢實驗室﻿

2020-05-07 列印
■特朗普「改口」指，病毒來自武漢地區而非實驗室。美聯社
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　　近日美國特朗普政府多次指病毒起源武漢病毒實驗室，不過，美國傳染病部門主管福奇日前受訪時表示，認為病毒源於自然界。及後總統特朗普「改口」指，他是指病毒來自武漢地區而非實驗室。北京外交部就重申，病毒源頭應交由科學家去判斷。

　　特朗普表示，將會發佈新冠病毒起源的詳細報告，又指會盡力協助（受疫情影響的市民）。他又指，剛簽署首階段貿易協議，不希望挑起軍事衝突。

　　北京外交部重申，病毒起源是科學問題，應由科學家處理而非政客去判斷。外交部發言人華春瑩指出，美國近日因國內的政治考慮，不斷指責中國，但沒有出示任何證據，言論又前後矛盾。她表示：「那會兒就被科學家或醫控專家『打臉』。」

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