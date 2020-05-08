醫護成為新英雄人物 英格蘭醫院現Banksy塗鴉

英格蘭南安普敦一所醫院的急症室牆壁上，出現塗鴉大師班克西（Banksy）的新作品，將醫護人員捧為新英雄人物，院方指會秋季後會拍賣這幅畫，為英國醫療保健署（NHS）的醫護人員籌款。在這幅新塗鴉作品中，見到一個身穿T恤和工人褲的小男孩跪在地上，身旁有一個紙籮，蝙蝠俠和蜘蛛俠公仔被丟進字紙籮內，男孩的左手舉起另一個公仔，是一個戴上口罩的女護士，代表那是他心中的新英雄人物。



班克西完成這幅作品後，還留下一張字條給該醫院的醫護人員，內容說：「感謝你們所做的。雖然這是一幅黑白畫，但我希望它能令這處地方燃亮多一點。」院方表示，會讓這幅畫保留在牆上至今年秋季，之後會拿出來拍賣，為英國醫療保健署（NHS）的醫護人員籌款。



