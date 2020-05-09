Nike捐出三萬對 舒適波鞋撐醫護

Air Zoom Pulse 波鞋易於穿脫和清潔、高度合腳，有緩震及摩擦力效果，其無鞋帶鞋面運用防護 PU 塗層覆蓋及 Air Zoom 中底及橡膠大底，適合長時間站着工作的人士，深受醫護歡迎。而今次Nike捐贈的波鞋更是特別設計，印有「Hope」字樣，為醫護打氣。
Nike這次共捐贈三萬對Air Zoom Pulse波鞋及九萬五千對足球襪及其他物資。除了美國外，Nike也捐贈了二千五百對波鞋給其他歐洲國家。
疫情減退，「限聚令」昨日起放鬆，市面生氣重現。酒吧昨日零時起獲准重開，蘭桂坊和諾士佛臺均重現人流，昨晚氣氛轉旺，人人保持社交距離下舉杯暢飲，蘭桂坊多間酒吧有六、七成入座率。戲院重新上映電影，香港戲院商...
2020-05-09
中國新一代載人飛船試驗船返回艙成功著陸。昨天下午約一時四十九分返回艙成功降落在東風著陸場預定區域，試驗取得圓滿成功。周三曾傳出柔性充氣式貨物返回艙試驗艙在返回過程中出現異常的消息。 北京航天飛行控制中心昨日中年十二時二十一分通過地面測控站向試驗船發出返回指令，整船制動後，於下午一時三十三分服務艙與返回艙成功分離。此後，試驗船返回艙姿控發動機點火建立再入姿態，下午一時四十九分，試驗船返回艙安全著陸。報道指，經現場確認，艙體結構完好。 據內媒報道指，試驗船完成多項空間科學實驗和技術試驗，包括驗證飛船由高速再入返回防熱、控制、群傘回收及部份重複使用等關鍵技術。測試驗證了飛船主要技...
2020-05-09
美國新冠肺炎疫情持續擴大，醫護壓力仍然很大。而Nike繼早前花一千七百五十萬美元生產防護面罩供醫護使用後，最近再次聯同非牟利機構Good360，捐贈十四萬件物資給醫護，當中包括波鞋及足球襪，其中的Air Zoom Pulse波鞋更是專門為醫護人員設計。 Air Zoom Pulse 波鞋易於穿脫和清潔、高度合腳，有緩震及摩擦力效果，其無鞋帶鞋面運用防護 PU 塗層覆蓋及 Air Zoom 中底及橡膠大底，適合長時間站着工作的人士，深受醫護歡迎。而今次Nike捐贈的波鞋更是特別設計，印有「Hope」字樣，為醫護打氣。 Nike這次共捐贈三萬對Air Zoom Pulse波鞋及...
2020-05-09
早前沉寂一時的新盤市場，在疫情緩和及「限聚令」放寬下，永泰旗下屯門OMA by the Sea隨即搶閘出擊。該項目首批推出108伙開放式至兩房戶，並以開放式及一房戶打頭陣，折實入場費388萬。 永泰地...
2020-05-09
中美貿易代表昨日通電話，同意加強宏觀經濟合作，兩國緊張關係降溫，恒指最多升283點，高見24263點，收報24230點，上揚249點，但全周累降413點。港股交投仍未破千億元，成交金額968億元。 騰訊漲2.7%力撐大市 昨早國務院副總理劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤，以及財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美首階段貿易協議落實，創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，並同意保持溝通協調。 市場氣氛改善，資金追捧新經濟股，科技股跑贏大市，下周三公佈季績的騰訊（700）獲高盛看好，上調目標價至494元，股價升2.7%，收報418.2元，貢獻大市73...
2020-05-09
趁新冠肺炎導致英超停擺，熱刺前鋒孫興民返回南韓濟州島接受為期三周的軍事訓練，周五更以一百五十七名學員中第一名畢業。 孫興民趁英超因為肺炎疫情而暫停的空檔，四月初回國接受為期三周的海軍陸戰隊軍事訓練，周五完成訓練畢業。在一同服役的一百五十七名學員中，有五人獲評核為優秀訓練兵，這名熱刺前鋒就是其中一人，總成績更是各人中最高。 射擊心戰滿分 為期三周的訓練，分為心理和戰鬥兩大類別。戰鬥訓練包括了個人槍械射擊、刺刀、槍械拆卸、個人戰鬥和行軍拉練等，孫興民在十次射擊訓練中都擊中十環獲得滿分，其他項目都得到高分。同時，他在心理能力評估方面亦得到滿分，每次模擬戰鬥都擔任班長角色，展現身為...
2020-05-09
唇膏是女生扮靚必備Item，不少彩妝品牌都已推出夏日唇膏新色，無論色彩或質地都融入創新意念。當姊妹們看得眼花撩亂之際，告訴大家全港首間Lip Lab唇膏體驗館已經登陸銅鑼灣，女生們可於舒適的環境下，嘗...
2020-05-09
前年閃嫁台灣醫生賴弘國的鍾欣潼（阿嬌），原來已回復單身，賴弘國昨日貼出黑白照及發表長文，自爆2月去大馬探完阿嬌就被她提出離婚，他更指阿嬌早在婚前派對後已後悔答應結婚，又坦言「她不愛我」，字裏行間深表不...
2020-05-09
朋友的兒子從美國回來，照規矩隔離十四天，她為了照顧兒子，便一起關在家裏隔離。這天看到她在外吃飯的照片，就問完成隔離了？她說早完成了，兒子回來也快一個月了。 從前以為事忙日子才過得快，想不到天天閒着，日子也過得飛快。一個星期一個星期，轉眼就過，前兩天碰到個朋友，一說起來，原來從去年十二月到現在頭一次見，一晃近半年，但感覺遠遠沒有那麼久。朋友知我為了避戴口罩，所以少出家門，便問我日子過得可好？我說很好，只是常常起牀的時候想不起那天是星期幾。 連星期幾都不用記，可見無所事事到甚麼程度。但又不覺心焦，可見「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」。既然有這一份福氣，那就管他時光荏苒了。 這...
2020-05-09
馬季尚餘約兩個月光景，冠軍騎師之爭日趨白熱，剛周三潘頓反壓莫雷拉登榜首並領先四場頭馬，兩大高手今日移師沙田續爭一哥地位，數據上各有所恃，必然又有一番拳來腳往。 先講莫雷拉，原來其泥戰成績冠絕同儕，季內曾披甲六十八場泥賽，得十六冠十八亞八季，上名率高達百分之六十二。今期賽事編有兩場泥地一六五○米，雷神都有座騎，一為第二場「平海飛星」，一為第六場「南莊瑞寶」，兩駒皆路有專長。前駒勝在季內只曾一戰，體力充沛，後駒則上仗初配雷神追入第二，狀態呈勇。莫雷拉手執這兩牌惡馬在手，今日有望在兩場泥賽打全中。 至於今日潘頓所騎七駒，最值得留意是第九場「駿龍駒」。事關資料顯示，羅廄新上...
2020-05-09