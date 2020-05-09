Nike捐出三萬對 舒適波鞋撐醫護

朋友的兒子從美國回來，照規矩隔離十四天，她為了照顧兒子，便一起關在家裏隔離。這天看到她在外吃飯的照片，就問完成隔離了？她說早完成了，兒子回來也快一個月了。 從前以為事忙日子才過得快，想不到天天閒着，日子也過得飛快。一個星期一個星期，轉眼就過，前兩天碰到個朋友，一說起來，原來從去年十二月到現在頭一次見，一晃近半年，但感覺遠遠沒有那麼久。朋友知我為了避戴口罩，所以少出家門，便問我日子過得可好？我說很好，只是常常起牀的時候想不起那天是星期幾。 連星期幾都不用記，可見無所事事到甚麼程度。但又不覺心焦，可見「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」。既然有這一份福氣，那就管他時光荏苒了。 這...

2020-05-09