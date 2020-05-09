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Nike捐出三萬對 舒適波鞋撐醫護

2020-05-09 列印
　　美國新冠肺炎疫情持續擴大，醫護壓力仍然很大。而Nike繼早前花一千七百五十萬美元生產防護面罩供醫護使用後，最近再次聯同非牟利機構Good360，捐贈十四萬件物資給醫護，當中包括波鞋及足球襪，其中的Air Zoom Pulse波鞋更是專門為醫護人員設計。

　　Air Zoom Pulse 波鞋易於穿脫和清潔、高度合腳，有緩震及摩擦力效果，其無鞋帶鞋面運用防護 PU 塗層覆蓋及 Air Zoom 中底及橡膠大底，適合長時間站着工作的人士，深受醫護歡迎。而今次Nike捐贈的波鞋更是特別設計，印有「Hope」字樣，為醫護打氣。

　　Nike這次共捐贈三萬對Air Zoom Pulse波鞋及九萬五千對足球襪及其他物資。除了美國外，Nike也捐贈了二千五百對波鞋給其他歐洲國家。



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