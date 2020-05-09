  • 2020年5月9日 星期六
  • 31º
  • 71%
熱門： 鍾欣潼賴弘國口罩陳淑莊內會

日報新聞 > 國際

警疑暴力手段執行限聚令 紐約市長力撐警隊

2020-05-09 列印
■紐約市長白思豪力撐警隊。美聯社
Previous Next

　　新冠肺炎疫情重災區紐約市實施居家令和社交距離措施已經一段時間，警方的執法手段和態度引起愈來愈大爭議。網上流傳多段紐約警方使用武力對付涉嫌違反社交距離措施人士的短片，遭多人質疑警方使用暴力手段抗疫，但紐約市長白思豪就力撐警隊。

　　綜合美媒報道，網上流傳一段短片，顯示一名警員拔出電槍對付一名涉嫌違反社交距離措施、又當眾高聲叫囂的黑人男子，粗暴地把他推在地上。公眾對此大感憤怒，批評警方使用過份武力。

　　有人權組織和監察團體批評，警方利用抗疫作為藉口，滋擾市民，恐嚇甚至襲擊他們，尤其是有色人種。認為市長白思豪需即時停止警方參與執行居家令和限聚令。

　　白思豪指：「我們不會否定紐約警隊，亦不會根據幾宗處理得差勁的事件去作出決定。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd