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﻿極地渦旋帶來寒流 紐約五月飛雪 低溫破紀錄

2020-05-11 列印
        極地渦旋正值母親節的周末向南穿越美國東部，數以百萬計國人在五月再次體驗冬季氣溫，其中紐約市中央公園更迎來飛雪，創下當地四十三年來最遲的下雪紀錄。

　　北極渦旋在美國蜿蜒而行，多洲上周六創下五月歷史低溫，紐約州更迎來五月雪，且比二月下得還要多，而紐約市中央公園也錄得史以來最晚的一次下雪，上一次當地最晚的下雪紀錄，發生在一九七七年的同一天。
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