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﻿滑浪男使出連環拳 擊退鯊魚攻擊保命

2020-05-11 列印
　　澳洲傳媒報道，一名法國滑浪客在維多利亞一處熱門海岸衝浪時，遇上鯊魚攻擊，情急之下連出兩拳攻擊，鯊魚才鬆口，僥倖保住一命，右腿留下幾處穿刺傷，並無大礙。

　　當時一名男子在海岸附近拍攝友人衝浪，他聽到尖叫聲，把鏡頭轉向聲音來源，並拍下約三十秒的影片，捕捉到滑浪客游回岸邊的過程，鯊魚緊跟其後，期間還聽見滑浪客驚恐的尖叫聲。
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