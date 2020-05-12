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伊朗海軍演習導彈誤中後勤艦

2020-05-12 列印
■驅逐艦「賈馬蘭號」反艦導彈，擊中後勤艦「科拉勒克號」。美聯社
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　　伊朗海軍進行軍事演習時發生嚴重事故。一艘驅逐艦發射導彈，錯誤擊中另一艘後勤艦，導致後勤艦沉沒。半官方通訊社報道有一名水兵死亡，數人受傷。在社交平台流傳未經證實的消息，指有數十人喪生。

　　當地記者報道，演習進行期間，驅逐艦「賈馬蘭號」（Jamaran）試射一枚新式反艦導彈，鎖定及擊中後勤艦「科拉勒克號」（Konarak）。半官方 Fars 通訊社報道，這宗事故於周日在霍爾木茲海峽附近發生，有一名水兵喪生，數人受傷。

　　不過，未經證實的消息說，隸屬革命衛隊的「賈馬蘭號」過早發射出導彈，而拖曳浮動目標的「科拉勒克號」趕不及駛開，結果被擊沉。網上流傳攝錄片段，顯示一些受傷的軍人被抬上救護車。　



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