麵粉人向醫護致敬

疫情停不了，面對這場世界性的疫症，各界的藝術家都以自己的作品記錄疫情之下的生活。而日前河北有「麵粉人」的手藝人，用麵粉人的藝術品記錄疫情下市民的生活動態及醫護和抗疫人員的工作時刻。以向前線工作人員送上敬意。



據內媒報道的片段可見，麵塑人宋軍方的作品以醫護人員、社區工作人員、志願者為主，他更花了一個多月去 製作出逾三米、有四十多個人物的大型麵塑作品。麵塑作品取名「逆行者」，以向前線工作人員致敬，感謝他們的付出，期盼疫情早日結束。



他更提到創作過程中的困難之處，他表示，防護服他並沒做過、也不知道怎麼做。他只好在網上查又打電話問醫務人員。幾經辛苦才做好首個抗疫作品『武漢加油』。







