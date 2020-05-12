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英皇室推 「戰勝失明」 紀念幣

2020-05-12 列印
　　英國疫情持續，很多大型活動都暫停。不過日前是歐戰七十五周年，皇室就低調出席相關慶祝活動。而英女皇三子愛德華王子的妻子韋塞克斯伯爵夫人蘇菲亞上周五出席了支持失明的退伍軍人活動，希望各界更關注在疫情下失明和傷殘人士的處境之餘，更推出「戰勝失明」紀念幣，為幫助失明者視力喪失後重建生活的費用。



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