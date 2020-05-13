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麥康奈爾促奧巴馬「閉嘴」

2020-05-13 列印
　　繼日前美國前總統奧巴馬的批評特朗普政府應對疫情不力，而現任總統特朗普發起推文大反駁，指奧巴馬犯下美國史上最大的政治罪。美國參議院議員米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）亦開口批評奧巴馬，指對方「應該閉嘴」。

　　據外媒指，麥康奈爾於周一於特朗普競選直播中表示，他認為批評一個交接你工作的政府一事有些無聊，又指對方在那職位待了八年但卻輕言指責。麥康奈爾更指，布殊建立一種很好的傳統，就是不批評往後的人。

　　日前奧巴馬與前助手私下通話時，批評特朗普政府處理新冠疫情是一場徹底混亂的災難。



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