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﻿牛牛電線杆抓痕 累八百戶停電

2020-05-13 列印
        英國蘇格蘭南拉納克郡有三個鎮合計八百戶家庭，早前突然斷電！罪魁禍首是一隻公牛。

網民關注「仲痕唔痕」

　　據報，由於該公牛因「身痕」，就以電線杆抓痕，結果導致電線杆上的變壓器掉下來，累及八百戶停電。沒想到事件意外令公牛爆紅，大家都關注牛牛「仲痕唔痕」。

　　據BBC報道，事發於查佩爾托一個農場，農場主人上周五早上發現四歲公牛羅恩（Ron）身旁有一個巨型變壓器。主人相信，羅恩是因背部痕癢，隨即以電線杆抓痕，結果把變壓器弄跌，並成功避過萬伏特的電力擊中。

　　主人事後代牛牛Ron於居民群組發文，直指Ron因「屁股痕」而撞倒了變電箱，居民不但沒有怪責Ron，還紛紛留言關注牠「仲痕唔痕」。

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