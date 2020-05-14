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吃不到新鮮竹 旅加大熊貓疫下提前回國

2020-05-14 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，各國都奉行鎖國策略，導致加拿大卡加利動物園無法充份取得新鮮竹子供應園內兩隻大熊貓。園方發文指，被逼作出非常困難的決定，讓兩隻熊貓提前三年返回中國。

　　據卡加利動物園網站專頁發文，指受到疫情影響，中國租借給加拿大的熊貓「大毛」和「二順」，將提前與加拿大民眾告別，比原計劃的二○二三年，足足提前了將近三年。文章配上一隻大熊貓狀似揮手道別的黑白照片。

　　園方解釋，大熊貓飲食中，九成九是新鮮竹子，每隻成年大熊貓每天消耗約四十公斤竹子。過去兩個月，卡加利動物園的竹子供應線因疫情而中斷。

　　動物園強調，工作人員、義工和來自世界各地的遊客都將深深懷念這兩隻大熊貓，並透過專屬網站，發起線上告別活動。

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