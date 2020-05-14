西班牙113歲人瑞戰勝疫魔

西班牙一間護老院一名一百一十三歲的女人瑞，在感染新冠病毒後成功康復。這名叫布蘭尼亞斯（Maria Branyas）的康復者，相信是西班牙最長壽的女性。



布蘭尼亞斯於一九○七年在美國出生，曾經歷席捲全球的一九一八年西班牙流感大流行及一九三六至三九年的西班牙內戰。過去二十年，她一直住在西班牙東部城市奧洛特的一間護老院，她染病後在自己的房間單獨隔離了數周。期間，只有一名身穿防護衣的員工獲准進內查看她的情況。



護老院發言人說︰「她現在感覺很好，上周做了一次病毒檢測，結果呈陰性。」七十歲以上長者被認為是罹患新冠肺炎的高風險族群，也讓布蘭尼亞斯康復更為彌足珍貴，更有可能成為全球唯一一位戰勝新冠病毒的超級人瑞。



