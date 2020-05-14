父女扮蜘蛛俠悟空 溫馨掉垃圾

世界疫情持續。自三月中旬開始已四度延長緊急狀態的西班牙，被認為採取了歐洲最嚴格防疫封鎖措施的國家之一。民眾只能在需要的情況下才可外出。而有一對父女由於每次都打扮成不同卡通人物手牽手外出掉垃圾，引起鄰居關注，成為市中一景，鄰居更會定時到窗邊跟他們打招呼。



據鄰居網民的每日觀察，最初只是爸爸獨自「盛裝打扮」外出掉垃圾，後來更拖着女兒一起外出。兩人曾打扮成不同的角色，例如美女與野獸、蜘蛛俠、悟空等，而且他們外出兩父女都會溫馨的手牽手。



