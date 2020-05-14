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Twitter員工可選擇永久在家工作

2020-05-14 列印
　　新冠肺炎疫情影響下，全球各國不少企業都勒令員工改為在家辦公。而Twitter昨日在內部郵件中宣佈，若員工願意，可允許部份人永遠在家辦公。就有人質疑在家辦公會減慢員工的工作效率，Twitter CEO多爾西表示就過去數月表現顯示，Twitter員工能夠在家辦公，不擔心會影響工作效率。

　　據了解，Twitter自三月二日起已強烈建議員工在家辦公，並於三月十一日起強制員工在家辦公。Twitter CEO多爾西更指，目前Twitter正分配人手，希望建立一家不完全依賴三藩市的公司。

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