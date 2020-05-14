﻿英鐵路女員工遭乘客吐口水染疫亡

英國發生一宗懷疑以新冠病毒的口水故意感染其他人導致其染疫身亡的個案。受害者為英國鐵路女售票員貝利（Belly Mujinga），據了解她於今年三月份在倫敦維多利亞車站的上班期間，被一名自稱感染了新冠病毒的男子，向她和一名同事咳嗽及吐口水。警方正追緝肇事男子。



據英媒報道指，貝利在倫敦維多利亞車站售票處工作，三月有一位男子邊咳嗽邊大叫自己得了新冠肺炎，惡意的朝向貝利和另一位女員工吐口水。及後兩人不適確診。她在四月二日住院，並需要使用呼吸器維生，不幸於四月五日去世。



報道指，四十七歲的貝利患有呼吸系統疾病，貝利的家屬質疑，鐵路公司沒有提供足夠的防備措施予前線的員工，鐵路公司指，正在進行調查。



