  • 2020年5月14日 星期四
  • 27º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎梨木樹邨袁國勇荃灣警署補課

日報新聞 > 國際

﻿韓警方公開「N號房」godgod身份

2020-05-14 列印
　　南韓警方決定公開「N號房」性侵案，二十四歲疑犯的身份包括姓名、年齡和照片，並會在下周一把之移交檢方時公開示眾。據《韓聯社》報道，南韓警方昨日開會決定公開「N號房」創建人「godgod」的個人信息，疑犯原名文亨旭（音譯），二十四歲，是一名建築學專業的大學生。

　　警方表示，下周一把文亨旭公開示眾時，將禁止他用戴帽及口罩等方法遮臉。南韓警方解釋，疑犯將包括未成年少女的多名女性，稱為「奴隸」，製作和散佈性侵影片，犯罪手段惡劣，在考慮公眾知情權和防止再犯等公眾利益後，決定公開疑犯個人資訊。

　　據了解，文亨旭被捕前，就讀於韓國京畿道安城市一所大學，本來他正忙於準備畢業作品。但在今年四月突然以「個人情況」申請休學，當時距離「N號房」趙博士被捕沒有多久。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd