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﻿紐約百老匯取消夏季演出

2020-05-14 列印
■百老匯劇院熄燈將有數以千計的工作人員失業。美聯社
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　　美國紐約州新冠肺炎疫情趨緩，但經濟重啟腳步緩慢，百老匯四十一座歌劇院配合政府命令熄燈兩個月後，昨日宣佈取消九月六日前所有夏季演出，何時重開仍是未知之數。

　　商會組織百老匯聯盟原本計劃暫停演出到四月十二日，之後延長至六月七日，到昨日再宣佈取消夏季所有演出，用意是方便劇迷退票或改期，不代表百老匯業者預期九月勞動節假期後能開門迎接觀眾。

　　據報，紐約州長科莫上周宣佈，紐約州規劃分十區、四階段恢復經濟活動。而百老匯聯盟主席聖馬丁（Charlotte St. Martin）表示，百老匯排在科莫經濟重啟方案第四階段。
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