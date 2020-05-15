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85歲上皇后低燒多日 宮內廳︰無新冠症狀

2020-05-15 列印
■從三月底美智子跟明仁住進仙洞暫居御所，沒有與外界的人士接觸。美聯社
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　　各地都有政要明星染疫的事例，昨日亦出現一宗要人疑似感染新冠肺炎的個案。據日媒《朝日新聞》昨天報道，日本上皇后美智子出現輕微發燒症狀多日，已經在靜養。宮內廳表示，上皇后美智子目前沒有出現疑似新冠肺炎的病徵，她與前任天皇明仁持續接受醫生的檢查。

　　據宮內廳說法，美智子數天前開始低燒，已經靜養一段時間。而從三月底開始，她就跟明仁住進作為臨時居所的仙洞暫居御所，沒有與外界的人士接觸。據報，美智子與明仁都有接受醫生的檢查，目前未發現新冠肺炎的症狀。而明仁的身體狀況沒有問題。

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