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蓬佩奧會晤內塔尼亞胡

2020-05-15 列印
■蓬佩奧於周三乘搭飛機抵達特拉維夫。美聯社
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　　正在中東訪問的美國國務卿蓬佩奧周三與以色列總理內塔尼亞胡進行會談，討論以色列吞併約旦河西岸部份土地的計劃。同天，以軍在西岸地區與巴勒斯坦示威者爆發衝突，一名巴人青年中槍喪生。

　　據報，在閃電式訪問早一天，一名以軍在西岸被人從高處投擲石頭擊中，傷重不治。目前以軍大舉出動搜捕兇徒，與反以國的示威者對抗及爆發連場衝突。

　　分析指，內塔尼亞胡想趕在美國大選之前，落實吞併西岸土地的計劃。雖然美國總統特朗普及親以色列陣營都表態支持，但此舉勢必受到國際社會譴責，並會觸發更多流血衝突。內塔尼亞胡稱，雖然蓬佩奧今次只是在以色列進行八小時閃電式訪問，但已經鞏固了以、美的聯盟關係。雙方也討論伊朗局勢，以及以方如何應對新冠肺炎疫症。

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