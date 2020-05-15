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空巴研重組業務 擬大幅裁員減產

2020-05-15 列印
　　歐洲飛機製造商空中巴士集團正研究重組業務方案，包括可能會「大幅」裁員，但管理層不會在短期內作最後決定。業界人士說，受到新冠肺炎疫情影響，該集團已關閉部份生產線，數以千計工人已被迫放無薪假，至今仍未知道何時可重返崗位。

　　空中巴士集團是歐洲最大的飛機製造商，估計總共有十三萬五千名員工。集團高層不排除裁員的可能性，但暗示在今年夏季之前不會作出決定。據了解，法國現行法例下，管理層與工會磋商及取得共識前，不得向外公佈業務重組計劃的詳情。

　　資方定於周四與工會代表開會，討論員工放無薪假的安排。預料管理層在一周內會公佈延長放無薪假的決定。消息人士透露，除了裁員外，集團還可能把新飛機產量大幅削減三分一，以進一步降低營運成本。

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