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料今夏發放 哈佛麻省理工聯手研「發光口罩」

2020-05-16 列印
　　為對抗新冠肺炎的隱形傳播鏈，美國學者正研發一款特別的「發光口罩」，測出病毒後感應器會變色，從而迅速測出佩戴者是否染疫，減輕以往只靠病毒檢測的壓力。預期在本年夏天結束前就會生產口罩並向公眾發放。

　　外媒報道指，美國哈佛大學及麻省理工學院的生物工程學家，早在二○一四年已開始研發，當時可檢測寨卡及伊波拉等病毒的感應器。佩戴口罩時可經呼吸所噴出的口水激活感應器。感應器上有與病毒結合的基因安全物質，當測出病毒後感應器會由黃色轉為紫色。

　　今次生物工程學家將技術引用在檢測新冠病毒身上，希望可加快目前檢測方法的速度，盡快切斷社區傳播鏈。據了解，只要佩戴者體內存有少量新型冠狀病毒基因，口罩將會在一小時至三小時發出螢光。

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