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美國防部模擬演習推演： 太平洋2030開戰美兵將大敗

2020-05-18 列印
■目前美國國防部需要研發更多高超音速武器，以對抗中國威脅。美聯社
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　　中美的關係近年持續緊張，而英國《泰晤士報》報道指，美國國防部進行模擬演習推演，結果竟然顯示，中美如於二○三○年在太平洋爆發戰事，美國將戰敗並需付出很大的損失，同時更無力阻止解放軍武力攻台。美國智庫戰略與國際研究中心更指出，台灣問題是中美最不穩定因素，更擔心可能引發核戰。中方暫時未有回應。

　　據報，美國國防部消息人士透露，據數次模擬演習推演顯示，美軍將大敗。同時指，中方的中程彈道飛彈數量，足以對美國印太司令部轄區作出難以抵擋壓倒性的攻擊，更指關島基地被認為已完全處於危險之中。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）更指中美的武力衝突可能會升級為戰爭，甚至引發核戰。

　　台灣有報道引述分析指「營造危機感，或許是這類洩漏的主要動機」。即是想向日、韓等地施壓，暗示「不投入金錢跟研發的話，十年後會輸喔」。中國官方暫時未有回應。

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