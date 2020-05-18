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中國駐以國大使 疑心臟病發寓所身亡

2020-05-18 列印
　　中國駐以色列大使杜偉被發現於特拉維夫寓所中死亡。據以色列媒體，以色列警方正就事件展開調查，暫時未知其死因。 而中國大使館方面則指，目前未能確認報道。根據以媒報道指，特拉維夫郊區的寓所的現場沒有異樣，估計杜偉是睡夢中死於心臟病發。

　　現年五十八歲的杜偉本年二月才就命駐以色列大使。他擁有法學碩士學歷，於一九八九年就成為中國外交部一員，曾任蘇聯東歐司、歐亞司的隨員，對上一個任命是二○一六年至一九年間，任中國駐烏克蘭大使。據報，他已婚並育有一子，但其家人並不在以色列。

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