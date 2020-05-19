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史上首次！ 富士山今夏封山

2020-05-19 列印
　　日本的疫情持續，繼山梨縣政府於上周五決定封閉縣內的富士山登山道，靜岡縣政府昨日亦宣佈，因應新冠疫情影響，從七月十日至九月十日將不開放縣內管理的三條登山道。這意味着富士山將於本年夏季出現史上首次的封山。

　　根據日媒引述靜岡縣政府表示，由於疫情擴大，無法確保登山者安全，縣政府強烈建議民眾今夏不要登山。縣政府強調，禁止民眾登山的決定並無法律基礎規限，不過縣政府將在登山口設置路障，通往登山口的通道亦將封閉。

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