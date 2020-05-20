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美限世衞30日內改革 否則停資助考慮退出

2020-05-20 列印
　　美國總統特朗普致函世界衞生組織總幹事譚德塞，要求世衞在三十日內改革，否則將永久終止對世衞的資助，暗示不排除退出世衞。

  特朗普周一晚透過Twitter公佈給譚德塞的信函。特朗普表示，他在四月十四日宣佈凍結對世衞資助，是對世衞在處理新冠肺炎疫情不當的反應，也對世衞被中國把持感到不滿。

  特朗普詳列十四個新冠肺炎的時間軸，指責世衞未能正視這些警告，導致疫情在全球蔓延。他「告知」世衞，若無法在未來三十天內作出重大改革，他將永久暫停對世衞資助，並重新考慮美國的會員資格。

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