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荷養殖場工人確診新冠 疑水貂染疫後傳人

2020-05-21 列印
　　荷蘭一名在養貂場工作的人員，被水貂傳染新冠病毒，疑是人傳水貂再傳回人的個案。農業大臣斯豪藤（Carola Schouten）已致函國會，報告這宗個案。涉事養殖場飼養貂隻，專門出口貂皮。荷蘭的養貂場四月首次通報疫情爆發，當時飼養員注意到一些水貂呼吸困難，疑似是遭到養殖場員工傳染，促使當局進行更廣泛的調查，並封鎖這兩間水貂養殖場及鄰近區域。

　　斯豪藤在信中表示，荷蘭的公共衛生研究所仍然評估，病毒在動物隔欄圈外傳播的機率低。她在信中並沒有具體說明感染病毒的工人情況。在水貂受感染之前，世界各地都曾通報貓、狗等常見居家寵物「體內驗出新型冠狀病毒」的消息。

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