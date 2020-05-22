  • 2020年5月22日 星期五
  • 28º
  • 96%
熱門： 23條中史科新冠肺炎港大學生會劉小麗

日報新聞 > 國際

佩洛西：特朗普像「鞋上沾狗糞孩子」

2020-05-22 列印
　　美國總統特朗普和隸屬民主黨的眾議院女議長佩洛西繼續隔空爆發罵戰。佩洛西周三再度發功，把特朗普比作一個「鞋上沾了狗糞的小孩子」。

　　特朗普和佩洛西兩人已經七個月沒有見面及直接交談，但他們的口水戰不斷，佩洛西日前受訪時，談到特朗普不應該服用「羥氯喹」，形容特朗普「病態癡肥」。特朗普周二反指佩洛西是一個「精神有問題的病女人」。她表示「他的鞋都沾了狗糞。和他一同工作的人，鞋上也都沾了狗糞。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd