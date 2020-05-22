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白宮報告：中國經濟及軍力威脅美安全

2020-05-22 列印
■報告表明，美國需要繼續與中國競爭。美聯社
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　　中美關係緊張之際，美國又發動新一輪攻勢。美國白宮發表長達二十頁的報告，批評中國推行掠奪性經濟政策，發展軍力、散布失實信息及侵犯人權等。特朗普政府又指將會更公開向中國施壓。而國家主席習近平日前就呼籲，堅定維護國際關係基本準則，同心抗疫。

　　報告中提出，中美建交四十多年期間，美國協助中國推動中國自由化的政策不見成效，認為是低估共產黨對經濟及政治改革的管控。　 　　報告指出中國在多方面對世界的威脅，包括持續擴軍、宣稱擁有南海主權，以及竊取美國科技的知識產權。更列出多項反制措施，包括派美軍艦艇到中國宣稱擁有的南海海域航行，捍衛自由航行的權利。

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