  • 2020年5月25日 星期一
  • 25º
  • 93%
熱門： 國安法港島遊行郭偉健新冠肺炎移民

日報新聞 > 國際

違居家令事件發酵 甘明斯表明「不下台」

2020-05-25 列印
　　英國首相約翰遜的首席顧問甘明斯，被揭發在確診感染新冠肺炎病毒後違反居家令，所引發的風波繼續發酵，要求他辭職的聲音愈來愈強烈，但他表明自己沒錯，不會下台。

　　約翰遜力撐甘明斯，指責《每日鏡報》和《衞報》報道不準確。

　　不過，最新消息指甘明斯不是一次違反居家令。約翰遜的朋友，亦勸約翰遜為了自己和政府應該辭退甘明斯。

　　據報，該兩份報章早前報道，甘明斯在接受檢測確診對新冠病毒呈陽性反應後，於三月三十一日被發現離開倫敦寓所，去了四百公里外的英格蘭北部達勒姆市雙親的家。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd