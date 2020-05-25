違居家令事件發酵 甘明斯表明「不下台」

自去年中發生反修例風波以來，暴力團夥湧現，有人暗中製造汽油彈、土製炸彈等具殺傷力武器，圖發動襲擊，以達至他們的政治目的。由去年七月至今一共發生十多宗涉及炸彈的事件，警方起出大量汽油彈，檢獲十公斤土製炸彈，雖然部份團夥被搗破，但仍有不法份子逍遙法外。保安局局長稱，不排除提高本港的恐襲級別，除了反映局勢趨向緊張，有其必要之外，亦正好引證港區國安法有需要盡快制訂和落實。 在本港，受恐襲威脅評估分為低、中、高三個級別︰「低度」級別指受襲的可能性低；「中度」級別指有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示香港或成襲擊的目標；而「高度」級別是指有受襲的可能性，並有具體情報顯示香港或受襲。目前本...

2020-05-25