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日本月面探測器「SLIM」延至2022年發射

2020-05-25 列印
　　日本近年很着重太空技術上的發展，不但於日前成立了太空軍，更有很多與太空相關的項目。不過因應新冠肺炎的影響，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）更於日前表示，原本打算於二○二一年發射的月面探測器「SLIM」，將會延期至二○二二年再發射。

　　據報，這次延期的主因是原定計劃是月面探測器「SLIM」會與美國國家航空航天局（NASA）共同開發的X射線天文衛星「XRISM」一同搭載在H2A火箭發射。不過，由於「XRISM」的研發工作停滯而導致「SLIM」亦一同延期。據了解，SLIM的主要任務是確立在月面預定場所的定點著陸的技術。

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