網民：校長如何保持不笑場？ 南郵大學機械人替畢業生領證書

在新冠肺炎下，為了減少人群聚集，不少學校亦決定取消畢業典禮。不過，最近在南京郵電大學又出現以機械人代部份畢業研究生在現場取證書的事件，引起網民熱議，有人問「校長如何保持不笑場？」



據報，南京郵電大學上周六上午舉行研究生畢業典禮暨學位授予儀式，慶祝五十三名博士研究生、一千四百五十八名碩士研究生順利畢業。該畢業典禮是用線上線下結合的方式同步舉行，並進行雲端同步直播。據悉，該批機械人是由在國內外各大機械競賽中屢創佳績的南郵學生機械人創新團隊製作並控制。



相關影片在網上引起熱議。網民指「有點慘又有點好笑」、「絕對畢生難忘」、「這個機械人怪嚇人的」、「好先進啊，如果圖像用個大臉特寫，更像」、「今天唯一讓我笑出聲的快樂源泉沒錯了」、「校長如何保持不笑場？」等。



