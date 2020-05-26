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專家：疫苗研發或秋季現曙光

2020-05-26 列印
　　全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）行政總裁伯克利（Seth Berkley）表示，新冠肺炎疫苗的研發或許會在秋季初露曙光，但從證實有效性到能廣泛供應，還有很長的路要走。

　　伯克利指現時未知哪種疫苗會有效，並呼籲全球，疫苗若能順利研發，全球應在生產和分享方面通力合作，他說：「（各國）應通力合作分享彼此的疫苗，以免自己的疫苗不夠好。」他強調，一些疫苗或許對年輕人比較有效，另一些則對年長者較有效。

　　伯克利亦指出要達成國際共識來建立製造能力，以便快速生產。同時敦促世衛要發佈明確的疫苗使用與分發指南，以免疫苗先供給了富人。他強調，如果有效的疫苗初期是限量提供，那應該先替醫護人員接種。

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