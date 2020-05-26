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夕張哈密瓜今年首拍 最高價僅兩個8600元

2020-05-26 列印
　　日本北海道特產的「夕張哈密瓜」，周一在札幌市中央批發市場進行本年度首次拍賣，疑受到新冠肺炎疫情影響，最高價僅拍出兩個十二萬日圓（八千六百二十三港元），成交價僅是去年約四十分之一。

　　據日媒報道，夕張哈密瓜去年進行的年度首拍，是進入令和新年代後的首拍，所以拍出兩個五百萬日圓（三十五萬九千三百港元）天價，更創下夕張哈密瓜史上最高成交價紀錄。據報，由一家飲料公司投得。

　　本次的低價哈密瓜由釧路市一間批發公司投得。批發公司認為，受到疫情影響，似乎也造成消費低迷的情況。

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